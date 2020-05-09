Оценен риск заражения коронавирусом при купании

Заражение коронавирусом при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным, к такому выводу пришли ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC), результаты исследования опубликованы на портале организации.

Авторы работы отметили, что присутствующая в морской воде соль в совокупности с эффектом разбавления, вероятно, способствует деактивации вируса. При этом в бассейнах и СПА-салонах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его деактивации. Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается высокая, выше 60 градусов, температура воздуха, которая тоже губительна для вируса.

Однако в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость вируса будет выше, в связи с чем при их посещении необходимо принимать крайние меры предосторожности.

Ученые отметили, что опасность заражения коронавирусом может подстерегать на суше — на пляже или берегу водоема. Вместе с тем авторы исследования предположили, что совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и высокой температуры, до которой разогревается песок, также может деактивировать вирус.

Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли.

В большинстве регионов России ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.

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