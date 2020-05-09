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Жаркую погоду признали неспособной остановить коронавирус 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Жаркая погода не убивает коронавирус и не замедляет его распространение, к такому выводу пришли исследователи из США и Канады, пишут СМИ.
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Риск передачи коронавируса снижается всего на 1,5% за каждый градус Фаренгейта выше 77 градусов (25 градусов Цельсия), пишет Daily Mail.
В своей работе исследователи изучили свыше 370 тыс. случаев заражения коронавирусом в тысячах городов Северной Америки. Ученые пришли к выводу, что лето не сможет остановить распространение коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.
Синоптики ожидают, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений.
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Наука и техника , Видео , Роспотребнадзор , Канада , США
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