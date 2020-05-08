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Аналитики составили рейтинг наиболее продаваемых смартфонов 

runews24.ru и ещё 2 12 часов назад
Названы самые популярные смартфоны
Фото: runews24.ru
О том, какие смартфоны продавались лучше всего на планете в первом квартале 2020 года, рассказало аналитическое издание Canalys, опубликовавшее рейтинг мобильных устройств.
«Впереди планеты всей» оказалась компания Apple со своей линейкой продукции 2019 года, которой было захвачено порядка 10% всего международного рынка смартфонов.
Однозначным лидером стал iPhone 11, который за анализируемый период был продан свыше 18 миллионов раз. Его «собратья» iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max разместились намного ниже, заняв шестую и десятую строчки в топ-10.
Вторыми в рейтинге идут с заметным отставанием от победителя Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. За ними следуют смартфоны серии Samsung Galaxy A, в частности — модели Galaxy A51 и A10S.
Попали в десятку лидеров Redmi Note 8 Pro, Galaxy A20S, Galaxy A01, Redmi 8A.
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Наука и техника , Apple
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