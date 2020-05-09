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Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Космонавты с МКС поздравили ветеранов с Днем Победы
Фото: ТАСС
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет Великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту Победу отдал все", — сказал Иванишин на видео, размещенном на канале Роскосмоса в YouTube.
В свою очередь Вагнер отметил, что многие жители планеты столкнулись с горем и потерями во время войны, поэтому 9 мая 1945 года "радость Победы была искренней и объединила многие народы".
"Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете", — подчеркнул он.
В этом году Роскосмос провел акцию "Бессмертный полк на МКС". Для участия в ней нужно было отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу "Роскосмос" во "ВКонтакте". 25 апреля на космическом грузовом корабле "Прогресс МС-14" эти данные были доставлены на Международную космическую станцию. Корабль был выведен на орбиту на ракете "Союз-2.1а", получившей название ракета Победы.
В этом году все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.
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Наука и техника , Общество , Социология , Анатолий Иванишин , Роскосмос
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