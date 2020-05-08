Китай совершил прорыв в ракетостроении. Спустя 10 лет разработок он впервые запустил новую ракету-носитель «Чанчжэн-5Б», оснащенную передовыми технологиями. Она поможет Китаю расширить свою аэрокосмическую деятельность и стать на шаг ближе к строительству космической станции.

После успешного осуществления первого пуска новой ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» Китай сделал шаг вперед в строительстве космической станции.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» была специально разработана для запуска модулей космической станции, сообщил Ван Цзюе, глава группы разработчиков ракет серии «Чанчжэн-5» Китайского исследовательского института ракетной техники (CALT) при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.

Новая ракета, которая является модифицированной версией крупнейшей в Китае ракеты-носителя «Чанчжэн-5», поможет Китаю расширить свою аэрокосмическую деятельность, заявил глава CALT Ван Сяоцзюнь.

Длина ракеты-носителя составляет около 53,7 м, диаметр основной ступени — 5 м, а диаметр каждого из четырех стартовых ускорителей — 3,35 м.

Двигатель ракеты работает на экологически чистых видах топлива, таких как жидкий кислород, жидкий водород и керосин. Ее стартовая масса составляет около 849 тонн, а стартовая тяга — около 1078 тонн.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» будет использоваться главным образом для выведения больших космических аппаратов на высокую околоземную орбиту и запуска зондов для исследования дальнего космоса, таких как лунный зонд «Чанъэ-5» и зонд для изучения Марса. По заявлению CALT, ракета «Чанчжэн-5Б» будет доставлять капсулы китайской космической станции и выводить крупные космические корабли на низкую околоземную орбиту.

Ракета «Чанчжэн-5Б» повысила возможности Китая в плане выведения полезных грузов на околоземную орбиту примерно с 14 до 22 тонн, что равноценно грузоподъемности ведущих ракет-носителей других стран.

«Чанчжэн-5Б» с самой большой грузоподъемностью среди существующих в Китае ракет-носителей позволяет запускать крупные космические аппараты. К примеру, каждый модуль китайской космической станции будет весить более 20 тонн и, соответственно, сможет быть выведен в космос только посредством новой ракеты семейства «Чанчжэн».

Исследовательская группа потратила почти 10 лет на разработку новой ракеты, совершив прорыв в ряде ключевых технологий, заявил главный конструктор ракеты Ли Дун.

«Чанчжэн-5Б» оборудована крупнейшим обтекателем среди китайских ракет-носителей, специально спроектированным для доставки модулей космической станции.

По словам Ли Дуна, для удовлетворения требований сближения до фазы соединения и стыковки модулей, пуск ракеты «Чанчжэн-5Б» должен быть произведен в «минимально возможное стартовое окно», то есть погрешность во времени запуска должна быть меньше секунды.

«Чанчжэн-5Б» с одной основной ступенью и четырьмя ускорителями имеет более простую конструкцию и более высокую надежность по сравнению с многоступенчатыми ракетами. Тем не менее на ракету возложена задача по выведению полезного груза на орбиту, что по своему процессу похоже на скоростной поезд, который резко тормозит и останавливается в устойчивом положении в заданной точке.

Группа исследователей оснастила ракету передовыми технологиями наведения, навигации и управления, чтобы непрерывно корректировать заданную траекторию, добавил Ли Дун.

Жэньминь жибао (Китай)