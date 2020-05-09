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Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома 

News.ru и ещё 6 56 минут назад
Учёный рассказал, как дезинфицировать маски дома
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Защитные маски после использования представляют опасность для человека и требуют дезинфекции даже перед утилизацией. Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», кандидат химических наук Георгий Фролов.
По его словам, есть несколько способов дезинфекции одноразовых масок.
В случае отсутствия аэрозольного средства можно использовать способ замачивания в водном мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут. Водный раствор готовится с использованием хозяйственного или антибактериального мыла до образования пены. К такому раствору необходимо добавить перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1, — цитирует учёного РИА Новости.
Фролов добавил, что после замачивания маску следует промыть в воде до исчезновения пены.
При обработке маски спиртовым аэрозолем с антисептиком или без него важно смочить её с обеих сторон. На это же следует обратить внимание и при обработке защитного изделия аэрозолем с наночастицами меди. Такая обработка, кстати, даёт длительный антивирусный эффект, отметил учёный.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при ношении маски следует соблюдать определённые правила, которые позволяют использовать средство защиты эффективно. Кроме того, необходимо правильно подбирать их в магазине. Покупателю нужно заранее изучить инструкцию и выбирать товар подходящего размера с зажимом на носу. Это необходимо, чтобы маска плотно прилегала к лицу.
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Наука и техника , РИА Новости
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