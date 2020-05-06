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У коронавируса нашли опасную мутацию 

Артём Кульша 6 мая 2020
Мутация коронавируса SARS-CoV-2 может делать инфекцию COVID-19, которую он вызывает, более устойчивой. К такому выводу, как сообщает РИА Новости пришли американские и британские ученые.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 3,6 миллиона человек.
Вирусолог оценил вероятность еще более опасной мутации коронавируса
В России число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 165,9 тысячи человек, число выздоровевших — 21,3 тысячи человек, число умерших — 1,5 тысячи человек.
Некоторое время назад группа ученых из США и Великобритании выявила несколько мутаций SARS-CoV-2. Одна из них, Spike D614G, распространенная в Европе, а впервые обнаруженная в Германии, привлекла внимание исследователей способностью делать инфекцию COVID-19 более устойчивой, а больных ею — уязвимыми для нового заражения.
По мнению ученых, мутация может влиять на часть коронавируса, распознаваемую иммунной системой организма. На нее же ориентируются разработчики вакцин.
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Наука и техника , Видео , Британские ученые
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