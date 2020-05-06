Исследователи воссоздали жидкий металл из «Терминатора» 

Сотрудники Бингемптонского университета создали структуру на основе специальной решетки и жидкого при комнатной температуре сплава Филда. Решетка позволяет металлу не растекаться, оставаясь в жидком состоянии. О своей работе ученые рассказали в журнале Additive Manufacturing.

Сплав Филда представляет собой соединение висмута, индия и олова. Он интересен тем, что плавится уже при 62 °C. Основное применение сплава Филда сегодня — это жидкометаллический теплоноситель в ядерной технике. Но команда американских исследователей продемонстрировала новые потенциальные применения уже известного материала.

В ходе работы материаловеды использовали совместили несколько методов синтеза и смогли создать композитный материал с жидким металлов, заключенным внутри своеобразной решетки. Новая технология сочетает 3D-печать, отливку в вакууме и конформное покрытие. Исследователям потребовалось больше года, чтобы создать такой композит.

Для демонстрации возможностей ученые создали серию прототипов, которые восстанавливают свои формы после нагревания до температуры плавления. Среди таких прототипов оказались «паутинные» сетчатые антенны, соты и футбольные мячи, а также буквы английского алфавита. Возможно, самый интересный из них — это рука, которая медленно открывается при плавлении металла внутри решетки. Последняя разработка наиболее сильно напоминает героя Роберта Патрика в фильме «Терминатор 2: Судный день».

Помимо эстетического удовлетворения, эти прототипы могут принести и немалую практическую пользу. Когда жидкий металл находится в твердом состоянии, он безопасен и прочен. При разрушении он поглощает очень много энергии, а затем, после некоторого нагрева и охлаждения, он возвращается к своей первоначальной форме и может быть использован повторно. По словам исследователей, такой материал мог бы стать основой для космического корабля или поселений на Марсе или Луне.

Теперь ученые анализируют, как можно использовать результаты их работы для исследования свойств различных материалов. Однако, по словам главы лаборатории, их главной целью все еще остается создание робота на основе жидкометаллического решетчатого материала. С новой рукой исследователи оказываются на шаг ближе к своей цели.