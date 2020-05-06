Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследователи воссоздали жидкий металл из «Терминатора» 

Индикатор 6 мая 2020
Исследователи воссоздали жидкий металл из «Терминатора»
Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»
Сотрудники Бингемптонского университета создали структуру на основе специальной решетки и жидкого при комнатной температуре сплава Филда. Решетка позволяет металлу не растекаться, оставаясь в жидком состоянии. О своей работе ученые рассказали в журнале Additive Manufacturing.
Сплав Филда представляет собой соединение висмута, индия и олова. Он интересен тем, что плавится уже при 62 °C. Основное применение сплава Филда сегодня — это жидкометаллический теплоноситель в ядерной технике. Но команда американских исследователей продемонстрировала новые потенциальные применения уже известного материала.
В ходе работы материаловеды использовали совместили несколько методов синтеза и смогли создать композитный материал с жидким металлов, заключенным внутри своеобразной решетки. Новая технология сочетает 3D-печать, отливку в вакууме и конформное покрытие. Исследователям потребовалось больше года, чтобы создать такой композит.
Для демонстрации возможностей ученые создали серию прототипов, которые восстанавливают свои формы после нагревания до температуры плавления. Среди таких прототипов оказались «паутинные» сетчатые антенны, соты и футбольные мячи, а также буквы английского алфавита. Возможно, самый интересный из них — это рука, которая медленно открывается при плавлении металла внутри решетки. Последняя разработка наиболее сильно напоминает героя Роберта Патрика в фильме «Терминатор 2: Судный день».
Помимо эстетического удовлетворения, эти прототипы могут принести и немалую практическую пользу. Когда жидкий металл находится в твердом состоянии, он безопасен и прочен. При разрушении он поглощает очень много энергии, а затем, после некоторого нагрева и охлаждения, он возвращается к своей первоначальной форме и может быть использован повторно. По словам исследователей, такой материал мог бы стать основой для космического корабля или поселений на Марсе или Луне.
Теперь ученые анализируют, как можно использовать результаты их работы для исследования свойств различных материалов. Однако, по словам главы лаборатории, их главной целью все еще остается создание робота на основе жидкометаллического решетчатого материала. С новой рукой исследователи оказываются на шаг ближе к своей цели.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Индикатор: последние новости
Найдена ближайшая к Земле черная дыра Найдена ближайшая к Земле черная дыра Типичные обитаемые галактики связали с проблемой немецких танков Типичные обитаемые галактики связали с проблемой немецких танков В России за сутки COVID-19 подтвердили у более 10 тысяч человек В России за сутки COVID-19 подтвердили у более 10 тысяч человек
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о состоянии Мишустина
Появились подробности о состоянии Мишустина
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Раскрыты потери российских звезд из-за пандемии
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Собянин подготовил новые ужесточения москвичам
Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину
Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину
Министр обороны Хорватии подал в отставку
Министр обороны Хорватии подал в отставку
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение