Объяснено возникновение озоновой дыры над Арктикой

Причины сильного истончения озонового слоя в Арктике совпадают с причинами теплой зимы в России , сообщил РИА Новости доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН Евгений Володин.

Ранее официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис заявила о том, что крупная озоновая дыра над Арктикой закрылась.

"Такая дыра всегда связана с аномалиями в атмосфере. Причем эти аномалии глобальны. Процесс состоит в том, что более сильный западный ветер дует в умеренных широтах на всех высотах. На поверхности земли он приносит более теплый атлантический воздух, а в стратосфере он блокирует поступление теплого воздуха в Арктику. Воздух из тропиков в Арктику не проникает, она охлаждается, и значит есть условия для разрушения озонового слоя", — сказал Володин.

Он также отметил, что сильное истончение озонового слоя и экстремально теплые зимы в России являются проявлением одного и того же процесса: сильного и продолжительного потока атлантического воздуха.

"В 2011 году было то же самое: теплая зима и большая дыра. Такое правило действует почти всегда. Если аномально теплая зима в России, то это, скорее всего, означает склонность к образованию озоновых дыр. Что причина и что следствие, тут сказать трудно", — сказал Володин.

Ученый пояснил, что зима начинается в стратосфере Арктики в октябре и совпадает с началом полярной ночи. При этом снижается температура в стратосфере и формируется устойчивый стратосферный полярный вихрь, в котором скорость ветра иногда может превышать 100 метров в секунду. Внутри вихря температура может опускаться ниже минус 78°. В этих условиях формируются полярные стратосферные облака.

"Здесь-то и начинают активизироваться соединения, которые разрушают озоновый слой. Избыток этих частиц и увеличение озоновых дыр над Арктикой произошли из-за антропогенных выбросов. В феврале-марте в Арктике наблюдалось внезапное стратосферное потепление, а общее содержание озона в области стратосферного полярного вихря опускалось до 220 единиц Добсона — значений, принятых в качестве границы озоновой "дыры" в Антарктике", — сказал Володин.

Ученый отметил, что разрушение озонового слоя уменьшает защиту от ультрафиолетовой радиации человека, других живых организмов и растения.

"За последние 40 лет в Арктике сильное разрушение озонового слоя наблюдалось только в зимние сезоны 1995-1996, 1996-1997, 2004-2005, 2010-2011, 2015-2016 годах", — добавил Володин.

По мнению эксперта, в связи с глобальным изменением климата возникновение аномальных озоновых дыр в Арктике увеличится незначительно.

Надо отметить, что сохранить озоновый слой помогает международное соглашение Монреальский протокол. Он вступил в силу около 30 лет назад, и с тех пор выбросы разрушающих озон соединений значительно сократились. Однако за прошедшие 30 лет количество "вредных" для озона частиц уменьшилось на 10-20%, так как они довольно долго способны жить в атмосфере.