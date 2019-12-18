Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Армия
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
В мире
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Происшествия
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Армия

NASA рассчитывает купить места на «Союзе» 

News.ru + ещё 1 42 минуты назад
NASA пытается купить места на «Союзе»
Фото: globallookpress.com
NASA старается договориться с Роскосмосом о покупке одного или двух дополнительных мест на «Союзе» для доставки экипажа на МКС. Об этом рассказал заместитель руководителя программы МКС в NASA Джоел Монтабано.
Он отметил, что следующий американский астронавт отправится на станцию на «Союзе» в апреле 2020 года. Однако дополнительные места потребуются, пока США на возобновят свои пилотируемые полёты. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос назвал причину переноса очередного пуска ракеты «Союз». По данным ведомства, во время приготовлений к пуску специалисты выявили неполадки в системе управления. Запуск перенесён на резервную дату. Предположительно, это произойдёт 18 декабря 2019 года в 11:54 мск.
Видео дня. Зря ты на это пошел: подписчики захейтили Шнурова
News.ru: последние новости
Российский космонавт назвал главную угрозу человечеству Российский космонавт назвал главную угрозу человечеству «Выдохнул»: в музее сообщили о мистическом ЧП с челябинским метеоритом «Выдохнул»: в музее сообщили о мистическом ЧП с челябинским метеоритом Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter Пользователи жалуются на сбои в работе Twitter 
Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны
Глава Генштаба назвал предпосылки для крупной войны 156
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве
Зеленский прокомментировал беспорядки в Киеве 626
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину
Участники бойни под Ростовом пытались сбежать на Украину 25
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути
Россия сочла лишними иностранные корабли на Севморпути 2
Протесты в Киеве закончились трагедией
Протесты в Киеве закончились трагедией 812
Видео
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
04:53
Опубликовано видео с отцом погибшей Насти Орловой
Общество
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
00:08
Опубликовано видео аварии в Чехии с участием трамваев и автомобиля
Происшествия
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
00:21
Опубликовано видео столкновений украинских протестующих с полицией
Общество Политика
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
00:36
Опубликовано видео с пингвинами, которые охотятся за солнечным зайчиком
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
00:59
Опубликовано видео защитного купола с челябинским метеоритом
Москвичей предупредили об аномальном давлении
00:33
Москвичей предупредили об аномальном давлении
Погода Новости Москвы
Названа причина пожара в колледже в Одессе
01:29
Названа причина пожара в колледже в Одессе
Происшествия
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
01:31
ВКС резко увеличили интенсивность ударов в Сирии
Армия Войска
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
00:59
Купол метеорита из Чебаркуля загадочно открылся
Наука и техника
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
09:57
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть