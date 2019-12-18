NASA пытается купить места на «Союзе»

NASA рассчитывает купить места на «Союзе»

NASA старается договориться с Роскосмосом о покупке одного или двух дополнительных мест на «Союзе» для доставки экипажа на МКС. Об этом рассказал заместитель руководителя программы МКС в NASA Джоел Монтабано.

Он отметил, что следующий американский астронавт отправится на станцию на «Союзе» в апреле 2020 года. Однако дополнительные места потребуются, пока США на возобновят свои пилотируемые полёты. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос назвал причину переноса очередного пуска ракеты «Союз». По данным ведомства, во время приготовлений к пуску специалисты выявили неполадки в системе управления. Запуск перенесён на резервную дату. Предположительно, это произойдёт 18 декабря 2019 года в 11:54 мск.