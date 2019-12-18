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Политика

Домбай и Теберда появились в созвездии Большой медведицы 

Российская Газета и ещё 3
4 часа назад
Домбай и Теберда появились в созвездии Большой медведицы
Фото: ТАСС
В созвездии Большой медведицы появилась звезда, названная в честь поселка Домбай и экзопланета Теберда. Новые космические объекты находятся в системе оранжевого карлика HAT-P-3. Об этом сообщает Международный астрономический союз IAU.
В сообщении отмечается, что официальные названия присвоены в рамках прошедшего международного конкурса NameExoWorlds. С начала июня жители 112 стран могли выбрать названия для космических систем, которые видны для наблюдений в любительские телескопы.
России досталась система со звездой HAT-P-3, которая находится в созвездии Большой Медведицы на расстоянии около 456 световых лет от Земли. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета. По астрономическим меркам это довольно молодая звезда: ее возраст оценивается приблизительно в 400 миллионов лет. По яркости HAT-P-3 заметно уступает Солнцу — всего лишь 0,442 солнечной светимости.
В 2007 году группой астрономов, работающих в рамках программы HATNet, было объявлено об открытии планеты HAT-P-3b. Она принадлежит к классу горячих юпитеров: имея массу и диаметр, равные 0,599 и 0,89 юпитерианских соответственно. Год на ней длится менее трех суток.
В итоге большинство россиян выбрали для звезды HAT-P-3 название Домбай, а для планеты — Теберда. Хотя были и другие варианты: Умка и Ошкуй, Медведь и Балалайка, Игарка и Дудинка.

Кстати

Всего в конкурсе NameExoWorlds приняли участие 780 тысяч человек. Они выбирали наиболее понравившиеся варианты среди 360 тысяч предложенных имен. К примеру, жители Ирландии назвали экзопланету HAT-P-36b, вращающейся вокруг звезды HAT-P-36 в созвездии Гончих псов, в честь легендарных мифических собак Bran и Tuiren.
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Наука и техника , Теберда
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