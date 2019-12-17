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Кусочек Марса предлагают распечатать на 3D-принтере 

Naukatv.ru 51 минуту назад
Кусочек Марса распечатают на 3D-принтере
Фото: NASA
Исследователи из Техасского университета обнародовали данные для модели марсианского кратера Джезеро, которую можно самостоятельно распечатать на 3D-принтере.
Техасский университет
Кратер Джезеро стал местом, которое НАСА выбрало для посадки следующего марсохода. Будущий аппарат будет доставлен в кратер к северу от экватора Марса. Миниатюрная реплика, которую все желающие могут бесплатно скачать и распечатать, демонстрирует удивительный пейзаж, который ожидает марсоход НАСА. Горы с острыми пиками образуют край кратера. Долина, которая была сформирована древней рекой, и веер дельты реки станут объектами изучения нового марсохода.
Миссия 2020 года планирует отыскать следы микроорганизмов, которые могли бы обитать на Красной планете миллиарды лет назад.
3D-модель можно масштабировать, но её стандартный размер (около 20 сантиметров) примерно 100000 раз меньше, чем оригинал на Марсе. Детали рельефа соответствуют данным Красной планеты, но исследователи увеличили их в пять раз, чтобы все особенности было легче рассмотреть.
Специалисты Техасского университета разработали бесплатное программное обеспечение, которое собирает цифровые данные, собранные спутником Mars Reconnaissance Orbiter, и преобразует их в файлы STL, которые могут быть прочитаны 3D принтером.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , NASA
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