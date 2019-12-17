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В России назвали главную угрозу для человечества 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
В России назвали главную угрозу для человечества
Фото: Reuters
Главной угрозой для человечества российский космонавт Геннадий Падалка назвал конфликты между людьми и между странами на Земле, сообщает РИА Новости.
Согласно космонавту, занимающему первое место в мире по суммарной продолжительности нахождения в космосе (878 суток), вопросы изменения климата, глобальное потепление или похолодание, экологические катастрофы, вызванные техногенной деятельностью, не являются столь опасными.
«Я вас уверяю, и это знают все космонавты и астронавты, это ни первое, ни второе», — заявил Падалка, находящийся в настоящее время в Пекине (Китай) в рамках презентации туристического потенциала России.
В апреле 2017 года полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя, обвинив его во лжи, кумовстве и дезертирстве.
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Теги:
Наука и техника , Юрий Лончаков , Геннадий Падалка , Центр подготовки космонавтов , РИА Новости
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