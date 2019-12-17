В России назвали главную угрозу для человечества

Главной угрозой для человечества российский космонавт Геннадий Падалка назвал конфликты между людьми и между странами на Земле, сообщает РИА Новости.

Согласно космонавту, занимающему первое место в мире по суммарной продолжительности нахождения в космосе (878 суток), вопросы изменения климата, глобальное потепление или похолодание, экологические катастрофы, вызванные техногенной деятельностью, не являются столь опасными.

«Я вас уверяю, и это знают все космонавты и астронавты, это ни первое, ни второе», — заявил Падалка, находящийся в настоящее время в Пекине (Китай) в рамках презентации туристического потенциала России.