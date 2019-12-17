Microsoft острочила «убийство» смартфонной Windows

Напомним, что еще в начале года представители корпорации Microsoft заявили, что планируют прекратить поддержку мобильной операционной системы Windows 10 Mobile, отметив, что произойдет это 10 декабря 2019 года. Но, неожиданно для всех, компания отсрочила эту дату.

Так, стало известно, что буквально за неделю до даты прекращение поддержки операционной системы, Microsoft внесла поправки в свой официальный документ. Согласно нововведению, поддержка Windows 10 Mobile будет продолжаться вплоть до 14 января 2020 года, то есть до того самого дня, когда закончится поддержка Windows 7.

Отмечается, что после 14 января смартфоны, работающие на базе Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise, будут ограничены в обновлениях и бесплатной технической поддержке.