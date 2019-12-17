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В мире

Раскрыта тайна исчезновения воды на Марсе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Раскрыта тайна исчезновения воды на Марсе
Фото: РИА Новости
Американские астрономы зафиксировали на Марсе таинственные ультрафиолетовые сияния, что позволило раскрыть, как с поверхности и из атмосферы планеты исчезает огромное количество воды. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали данные о феномене, полученные космическим аппаратом MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution). Оказалось, что сияния обнаруживаются в 14-80 процентах общего времени дневных наблюдений. При этом их число увеличивается с приближением планеты к Солнцу по мере движения по эллиптической орбите. Ранее считалось, что это явление на Красной планете относительно редкое.
Ультрафиолетовые или протонные полярные сияния возникают, когда солнечный ветер сталкивается с водородным облаком вокруг Марса. При этом положительно заряженные ионы водорода забирают электроны, испуская ультрафиолетовое излучение. Само водородное облако формируется за счет потери воды с планеты. Увеличение температуры марсианской атмосферы летом заставляет водяной пар подниматься на большие высоты, где он расщепляется на водород и кислород под воздействием ультрафиолетового излучения.
По словам ученых, наблюдения за протонным сиянием позволит проследить за потерями воды и взаимодействием солнечного излучения с верхними слоями атмосферы Марса.
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Теги:
Наука и техника , Наука
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