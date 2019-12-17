Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Ученые разгадали тайну истуканов острова Пасхи

Новой Зеландии и Археологи и почвоведы из США Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, так как верили в помощь статуй в сохранении плодородия земли.

Автор исследования Джоанна Ван Тилбург рассказала, что ученые изучили две монолитные статуи у вулкана Рано Рараку и нашли научные доказательства того, что истуканы были возведены с целью повышения урожайности земель острова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Phys.org.

С помощью химического анализа почвы около Рано Рараку в ее составе была обнаружена высокая концентрация фосфора и кальция. Это привело ученых к выводу, что подножие вулкана было для местных жителей источником не только камня, но и плодородных земель, необходимых для ведения сельского хозяйства.

«Наши раскопки расширяют представления о моаи и дают нам понять: то, что изначально видится нам чем-то очевидным, никогда не бывает именно тем, чем кажется», — отметила Ван Тилбург.

Напомним, на острове Пасхи примерно два тысячелетия назад существовала цивилизация полинезийцев Рапануи, которая оставила после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи.

Цивилизация фактически исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. Среди наиболее вероятных причин этого обычно выделяют истощение ресурсов и войну между разными племенами аборигенов.

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