Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Оружие
Россиянам напомнили о выходных в 2020 году
Россиянам напомнили о выходных в 2020 году
Общество
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Украина
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Политика

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9
Фото: twitter.com/SpaceX
Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Семитонный аппарат был произведен американской компанией Boeing; он выведен на геостационарную орбиту. Теперь его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре, сообщает ТАСС. Зона действия спутника будет охватывать и российский Дальний Восток.
На носителе была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции.
После отделения от ракеты ступень совершила управляемую посадку на плавучей платформе.
Видео дня. Первая свадьба трансгендеров в Казани
Вести.Ru: последние новости
Генерал Кваст заявил, что Штаты могут отправлять людей быстро и куда угодно Генерал Кваст заявил, что Штаты могут отправлять людей быстро и куда угодно Эксперты назвали самые ненадежные пароли Эксперты назвали самые ненадежные пароли РКК "Энергия": на Луну смогут полететь только стройные космонавты РКК "Энергия": на Луну смогут полететь только стройные космонавты 
Теги:
Наука и техника , Boeing , SpaceX , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США 24
Россиянам напомнили о выходных в 2020 году
Россиянам напомнили о выходных в 2020 году 9
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях
Неконституционно: Зеленскому отказали в полномочиях 88
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками
Малоимущих россиян сравнили с уголовниками 410
«Оптическая иллюзия года» восхитила сеть
«Оптическая иллюзия года» восхитила сеть
Видео
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
02:15
Опубликовано видео с мэром, подарившим 8 квартир
В мире
Опубликовано видео отставки служебной собаки
00:53
Опубликовано видео отставки служебной собаки
В мире
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
00:21
Опубликовано видео пожара в общежитии в Ухте
Происшествия
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
02:55
Опубликовано видео об оскорбившей чувства верующих Собчак
Шоу-бизнес
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
01:15
Опубликовано видео задержания угонщика автомобиля из каршеринга
Происшествия
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
01:28
Опубликовано видео с авиадебоширом в аэропорту Толмачёво
Общество Происшествия
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
01:28
Пятиэтажный дом горит в Ухте: есть погибшие
Происшествия Пожары
Собака утопила машину хозяина в пруду
01:41
Собака утопила машину хозяина в пруду
Происшествия В мире
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
00:48
«В советские времена было жестче»: кому запретили выезд
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение