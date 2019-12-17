SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Семитонный аппарат был произведен американской компанией Boeing ; он выведен на геостационарную орбиту. Теперь его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре, сообщает ТАСС. Зона действия спутника будет охватывать и российский Дальний Восток.

На носителе была использована первая многоразовая ступень, которая прежде уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon к Международной космической станции.

После отделения от ракеты ступень совершила управляемую посадку на плавучей платформе.