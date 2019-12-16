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Происшествия

Муравьи умеют определять атмосферное давление 

Машины и Механизмы 2 часа назад
Муравьи умеют определять атмосферное давление
Фото: pixabay.com
Ученые сравнили поведение муравьев-листорезов при низком, нормальном и высоком атмосферном давлении.
Три гнезда были помещены в барометрическую камеру. Ученые повысили давление до 950 миллибар (мбар) и поддерживали этот уровень в течение одного часа, чтобы колония могла акклиматизироваться. Затем они либо удерживали его на одном уровне, либо повышали до 958 мбар, либо снижали до 942 мбар в течение трех часов в каждом случае.
После изменения уровней атмосферного давления колонии в течение одного часа снимали. Дождь и ветер начинались через несколько часов после падения давления. Вход в каждую колонию был открыт, чтобы муравьи могли выйти на куст роз. Ученые подсчитывали количество срезанных и перенесенных в каждое гнездо листьев, а также время, в которое ушел первый разведчик, и общее количество рабочих, собиравших листья.
Анализ показал, что разведчики уходили на поиски корма намного быстрее, когда атмосферное давление падало. При низком давлении они уходили в 2,8 раза быстрее, чем при постоянном, и в 3,7 раза быстрее, чем при высоком. Увеличение скорости позволяет муравьям собирать большее количество пропитания, ведь дождь уносит много листвы.
В количестве работников ученые разницы не нашли. Однако в 1,5–2,0 раза больше листьев было срезано и доставлено в гнезда при низком давлении, нежели при постоянном или высоком. Отдельные муравьи реагируют на понижение давления и начинают срезать и переносить больше листьев.
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Наука и техника
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