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Космонавт оценил перспективы полётов к МКС за два часа 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Космонавт оценил перспективы полётов к МКС за два часа
Фото: NASA
Лётчик-космонавт Андрей Борисенко в беседе со «Взглядом» оценил перспективы полётов к Международной космической станции за два часа.
«Ранее двухчасовой вариант было невозможно применить, потому что существовали определённые ограничения с точки зрения построения баллистической схемы. Сейчас появились новые ракеты-носители, на них также переведён и пилотируемый космический корабль «Союз», — заявил он.
По его словам, совершенствуется техника, обновляются и баллистические схемы.
Как отметил Борисенко, схема для каждого полёта разная из-за множества факторов, среди которых дата старта, текущий угол наклона МКС, положение корабля и станции на момент старта.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» в 2020 году попробует отправить корабль к МКС за два часа.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с ФАН оценил сотрудничество России и Китая в области космических вооружений.
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Теги:
Наука и техника , Виктор Баранец , Андрей Борисенко , Роскосмос , Деловая газета "Взгляд" , Комсомольская правда
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