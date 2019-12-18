Барк «Крузенштерн» вышел в Атлантический океан

Парусник "Крузенштерн", ушедший из Калининграда 8 декабря в трансатлантическое плавание, благополучно завершил прохождение проливов Па-Де-Кале и Ла-Манш и вышел в Атлантический океан.

Как сообщил медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства , при входе в проливную зону барк попал в полосу шторма силой до 8 баллов, высота волны достигала 5,5 метров, а порывы ветра 40 метров в секунду.

Эти проливы — зона интенсивного судоходства со сложными условиями плавания, здесь суда с большой скоростью курсируют между портами Англии Франции . В Па-де-Кале — восточной и самой узкой части пролива Ла-Манш — трудности мореходам создают банки и сильные приливные течения, а на выходе из Ла-Манша их встречает океанская приливная волна в сочетании с мелководьем и скоростью течения до 9 узлов.

Сейчас "Крузенштерн" держит курс на испанский порт Санта-Крус де Тенерифе. По графику, его заход туда ожидается 25 декабря.

Следом за "Крузенштерном" через проливы идет "Седов" — самый большой учебный парусник в мире. Оба учебных судна базируются в Калининграде и приписаны к Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

На парусниках в плавание отправились более 230 курсантов, в том числе 18 девушек, из учебных заведений Росрыболовства из Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского. Курсанты будут сменяться, и всего за время экспедиции на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Справка "РГ"

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 года по декабрь 2020-го барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическое плавание.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.