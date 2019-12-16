Картинка из интернета «убила» смартфон Xiaomi

Пользователь Reddit рассказал, как его смартфон Xiaomi перестал работать из-за скачанной из интернета картинки. Работоспособность смартфона удалось восстановить только полным сбросом настроек и переустановкой системы с удалением всех данных.

По словам пользователя под ником soroush_kohan, он поставил на рабочий стол своего Xiaomi Mi 9 картинку из интернета. После этого экран девайса замигал, а затем аппарат несколько раз перезагрузился и отказался запускаться. Несколько комментаторов под постом soroush_kohan подтвердили, что их девайсы Xiaomi тоже перестали работать после установки загадочного фона для рабочего стола. «Я не могу в это поверить», — написал в комментариях пользователь под ником Dag3n.

В итоге участники обсуждения пришли к выводу, что смартфон «убила» не сама картинка, а загруженный в ее метаданные вредоносный код. Владельцу проблемного устройства посоветовали проверить EXIF-данные изображения, в которые злоумышленники могли добавить дополнительную информацию. Представители Xiaomi пока не отреагировали на проблему.