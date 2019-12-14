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Армия

Facebook решил бороться с «дезинформацией» на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Facebook начнет бороться с «дезинформацией» на Украине
Фото: Reuters
Социальная сеть Facebook запустит на Украине программу против «дезинформации», сообщила менеджер по публичной политике в украинском Facebook Екатерина Крук.
«Мы сейчас готовимся к расширению глобальной программы противодействия дезинформации на Украине», — приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По словам представительницы социальной сети, на Украине будет работать «отработанная в мире» программа под названием Third-party fact-checker. Проверкой контента будут заниматься специальные фактчекинговые организации.
Она объяснила, что это работает по нескольким принципам.
«Конечно, мы используем machine learning (машинное обучение — прим. ВЗГЛЯД) и просим фактчекеров проверить наши внутренние предсказания относительно того, какая информация или с каких сайтов может быть манипулятивной», — добавила Крук.
Соответствующая программа, как ожидается, заработает на Украине со следующего года.
Крук уточнила, что Facebook будет визуально выделять в ленте информацию, которая имеет так называемые признаки манипуляций.
Еще в начале 2017 года газета ВЗГЛЯД писала о том, как Facebook включился в борьбу с «российской пропагандой».
Между тем в августе Life опубликовал интервью с бывшим сотрудником Facebook, который рассказал о том, кто модерирует русскоязычный сегмент соцсети, какие установки дает руководство и почему аккаунты российских лидеров мнений могут быть удалены без предупреждения.
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Теги:
Наука и техника , В мире , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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