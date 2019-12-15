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Исследователи нашли способ обмануть систему распознавания лиц 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Найден способ обмануть систему распознавания лиц
Фото: geralt /pixabay.com
Исследователи из компании, производящей чипы искусственного интеллекта Kneron рассказали, как им удалось обмануть систему распознавания лиц. Эксперимент проходил на трёх континентах и везде им удалось обойти систему. Об этом сообщает издание businessinsider.com.
Поставщики технологий должны нести ответственность, если они не защищают пользователей по самым высоким стандартам, — пояснил суть опыта генеральный директор Kneron Альберт Лю.
Чтобы протестировать системы безопасности, участники напечатали маски, изображающие лицо другого человека.
В итоге эксперимента им удалось обмануть несколько терминалов платёжных систем, пройти контрольно-пропускной пункт на границе с Китаем и в амстердамском аэропорту. Авторы опыта отмечают, что им не удалось обойти Apple Face ID, Huawei, а также собственную систему, так как они используют технологию структурированной световой визуализации. Это достаточно сложная технология, отметили в Kneron.
Исследователи пришли к выводу, что любой человек может обмануть многие системы в аэропортах и в платёжных терминалах. Однако обман состоится, если рядом нет службы безопасности, сотрудник которой может заменить манипуляции с маской.
Весь эксперимент проводился с разрешения охранных служб тестируемых объектов, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Савёловский суд постановил, что наблюдение за жителями Москвы с помощью видеокамер с технологией распознавания лиц не является вмешательством в личную жизнь.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Безопасность , Apple
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