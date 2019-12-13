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Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне 

РИА Новости 8 минут назад
Корабль РФ оказался слишком тяжелым для полета к Луне
Фото: РИА Новости
Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, утвержденное "Роскосмосом", говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик и изготовитель корабля), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 т", — говорится в материалах.
Больше нужного весят практически все системы корабля. Например, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 килограммов, двигательная установка — на 107, система стыковки — на 90.
По расчетам РКК "Энергия" при сохранении текущей массы оборудования, корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма. При этом в техническом проекте на разработку корабля, документе, утверждаемом "Роскосмосом", указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 кмлограммов. Именно от этих параметров отталкиваются разработчики ракеты "Ангара" и сверхтяжелой ракеты "Енисей", которые будут использоваться для летных испытаний корабля и его полетов к Луне. Ранее представители "Роскосмоса" многократно указывали в своих презентациях, что ракета сверхтяжелого класса "Енисей" создается исходя из необходимости доставки к Луне 20-тонного корабля "Орел".
В этой связи РКК "Энергия" разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Хотя и текущий перегруз на 2,3 тонны, как отмечается в материалах РКК "Энергия", не мешает летным испытаниям корабля на ракете "Ангара-А5П". Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести "Орла" на околоземную орбиту.
Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Изначально предполагалось, что у корабля будет несколько вариантов. Версия для полетов на околоземную орбиту должна была весить 12,5 тонны, "лунную" ограничивали массой в 16,5 тонны.
Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет назначили на 2018 год. Но затем планы многократно менялись. Было решено делать два варианта — для полета на орбиту и лунную модификацию. При этом корабль "потяжелел" до 17 тонн в околоземном исполнении и 20 тонн в лунном. В последующем произошел отказ от разных версий корабля с целью создания унифицированного 20-тонного корабля.
Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.
В 2018-2019 годах глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского "Федерация". Как сообщали РИА Новости в Роскосмосе, одна из идей — назвать корабли типа "Федерации" по реестру первых кораблей, построенных Петром I: "Орел", "Флаг", "Аист". К этому решению и пришли. Как сообщил ранее Рогозин, первый серийный корабль получит название "Орел". Как будет называться второй корабль, он не объявлял.
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Теги:
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости
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