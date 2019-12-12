Найдены движущиеся камни эпохи динозавров

Окаменелая находка доказывает, что необычные движущиеся камни существовали ещё 200 миллионов лет назад.

Движущиеся камни представляют собой геологический феномен, обнаруженный в высохшем озере Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США . Эти камни медленно перемещаются по глинистому дну озера, оставляя за собой длинные следы. Аналогичные следы движущихся камней обнаружились на окаменелости, датируемой 200 миллионами лет, рядом с хорошо сохранившимися следами динозавров.

Окаменелость, на которой ясно просматривается форма стопы и даже текстура кожи древнего зауропода, демонстрировалась с 1896 года. Никто не задумывался, что может означать длинный след рядом с отпечатками. Теперь палеонтологи Колумбийского университета утверждают, что этот след оставил древний движущийся камень. По словам исследователей, открытие может свидетельствовать о кратковременном замерзании тропиков во время раннего юрского периода 200 миллионов лет назад. Этот вывод связан с гипотезой, объясняющей перемещение движущихся камней. Согласно этой гипотезе, в ходе сезонного затопления высохшего озера на воде образуется ледяная корка, которая способствует движению камней. След на древней ископаемой плите очень похож на следы в озере Рейстрэк-Плайя. Исследователи также полагают, что влияние вулканической активности на границе триасово-юрского периода могло повлиять на условия в тропиках, чтобы создать следы камня, схожие с теми, которые мы наблюдаем сегодня.