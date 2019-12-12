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Найден неуловимый след астероидной пыли 

Индикатор 1 час назад
Найден неуловимый след астероидной пыли
Фото: Mark A. Garlick/University of Montreal
NASA представило новый набор данных с зонда Parker, исследующего Солнце. Благодаря этим измерениям ученым удалось впервые увидеть след пыли от астероида 3200 Фаэтон. Об этом ученые сообщили на пресс-конференции Американского геофизического союза.
Чтобы наблюдать ранее неуловимый астероидный след, ученые использовали данные с камеры WISPR, расположенной на борту Parker. По словам создателей WISPR, эти камеры позволяют видеть очень слабые потоки солнечного ветра. Но помимо этого камера позволяет наблюдать объекты Солнечной системы, чрезвычайно близкие к Солнцу. Большинство телескопов не способны на такое.
Данные, полученные WISPR, показали, что астероидный пыльный след весит около миллиарда тонн и имеет длину более 22,5 миллионов километров, а ширину — почти 100 тысяч. Полученные результаты вызывают вопросы о происхождении этого пылевого следа. Согласно полученным ранее данным, на Фаэтоне не может быть ничего, что создавало бы след за ним при приближении к Солнцу. Значит, скорее всего, этот след — часть метеорного потока Геминид.
Этот след из пыли виден в атмосфере Земли, когда наша планета пересекается с орбитой Фаэтона каждый декабрь. Хотя ученые уже давно знали, что Фаэтон — прародитель Геминид, увидеть реальный след пыли было до сих пор невозможно.
Проект WISPR, созданный и возглавляемый Научно-исследовательской лабораторией военно-морских сил США, записывает изображения видимого света солнечной короны и солнечного ветра с помощью двух перекрывающихся камер, которые вместе позволяют получить угол обзора почти в 100°. Понимание того, как ведет себя солнечная окружающая среда, важно для Военно-морского флота и морской пехоты, потому что когда солнечные ветры достигают Земли, они могут влиять на GPS, космические аппараты и наземные электрические сети.
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Теги:
Наука и техника , NASA
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