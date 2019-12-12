Раскрыта тайна гигантской пористой массы в океане

Канады и Международная группа ученых из Германии Австралии раскрыла тайну происхождения гигантской массы из плавающих пористых вулканических пород, который возник в Тихом океане несколько месяцев назад. Об этом сообщает издание Science Alert.

«Плот» образовался в результате извержения подводного вулкана в 50 километрах от островов Вавау в Полинезии, где он был обнаружен. Спутник ESA Sentinel-2 обнаружил два круговых выброса, которые располагались непосредственно над подводным вулканом, являющимся частью вулканической дуги Тофуа, которая находится на краю тектонической плиты.

С помощью гидролокатора ученые выявили крупную вулканическую кальдеру размером восемь на шесть километров и глубиной 700 метров.

Выброшенная порода представляет собой пористый камень, называемый пемзой. Он формируется, когда из вулкана под большим давлением извергается чрезвычайно горячая порода, которая быстро остывает. Площадь плота из пемзы первоначально достигала 136,7 квадратного километра. Минимальный объем породы оценивается от 8,2 миллиона до 41 миллионов кубометров. В настоящее время она дрейфует к северо-восточному побережью Австралии, где расположен Большой Барьерный риф.