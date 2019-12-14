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Наука и техника

В Красном море нашли четыре новых острова 

BFM.RU + ещё 20 1 час назад
В Красном море нашли четыре новых острова
Фото: ТАСС
Экипаж гидрографического судна «Донузлав» Черноморского флота обнаружил в Красном море четыре ранее неизвестных участка суши. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа РФ.
Во время экспедиции, которая длилась 99 дней, корабль обследовал акваторию Черного, Средиземного и Красного морей. Результатом исследовательского похода стало открытие коралловых островов и обновление картографической информации.
Новые данные направили в центральное картографическое производство ВМФ России, они будут использованы для корректировки навигационных карт.
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Теги:
Наука и техника , Черное море , Крым наш , Планы НАТО
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