В Красном море нашли четыре новых острова

Экипаж гидрографического судна «Донузлав» Черноморского флота обнаружил в Красном море четыре ранее неизвестных участка суши. Об этом сообщается на сайте Южного военного округа РФ.

Во время экспедиции, которая длилась 99 дней, корабль обследовал акваторию Черного, Средиземного и Красного морей. Результатом исследовательского похода стало открытие коралловых островов и обновление картографической информации.

Новые данные направили в центральное картографическое производство ВМФ России, они будут использованы для корректировки навигационных карт.