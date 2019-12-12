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В самую длинную ночь года россияне увидят звездопад Урсиды 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Россияне увидят звездопад Урсиды
Фото: Kateryniuk/Shutterstock/FOTODOM
Если в самую длинную ночь года — 23 декабря — будет ясная погода, россияне смогут увидеть в небе максимум метеорного потока Урсиды. За его менее активными фазами можно будет наблюдать с 17 по 27 декабря, рассказала ТАСС Людмила Кошман, научный сотрудник Московского планетария.
"Максимум действия метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь года — с 22 по 23 декабря. В этому году ожидается до десяти метеоров в час. Луна в ночь пиковой активности будет находиться под горизонтом, поэтому при ясной погоде в России ожидаются благоприятные условия для наблюдения", — отметила Кошман.
Звездопад можно будет наблюдать только в Северном полушарии, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, от которой звездопад берет свое название (от лат. ursus — "медведь").
Источником Урсид является периодическая комета 8P/Tuttle. Звездопад по скорости пролета метеоров очень близок ко второму декабрьскому метеорному потоку Геминиды, который наблюдается с 7 по 17 декабря. При одинаковой скорости движения метеоров (около 32 километров в секунду) поток Урсиды уступает предшественнику по яркости падающих звезд.
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Теги:
Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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