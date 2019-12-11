Учёные выяснили, как правильно открывать пиво

Команда исследователей из Университета Южной Дании под руководством Елизаветы Сопиной попыталась разобраться, как нужно открывать банку пива, чтобы предотвратить образование пены и расплескать как можно меньше напитка.

Бытует мнение, что пиво будет меньше пениться, если перед открытием банки постучать по ней пальцем, однако это не более чем популярный миф. Чтобы убедиться в этом, учёные взяли около 1000 банок пива по 0,33 литра и поместили половину из них в механический шейкер на две минуты. Другую половину банок оставили в покое. Часть банок из обоих групп перед вскрытием постукивали, трижды щёлкнув пальцем по боковой части.

В итоге все банки разделились на четыре группы: которые не трясли и не постукивали (256 штук), которые не трясли, но постукивали (251), которые трясли, но не постукивали (249), и которые трясли и постукивали (244). До и после вскрытия каждую банку взвешивали, оценивая количество потерянного напитка с точностью до 0,01 грамма. Те банки, которые трясли в шейкере, при вскрытии потеряли в среднем 3,45 грамма пива, а оставшиеся в покое — не более 0,51 грамма.

Постукивание пальцем никак не отразилось на результатах. По мнению учёных, постукивание не помогает пузырькам углекислого газа подниматься вверх. Вероятно, так происходит потому, что пиво содержит протеины ячменя, которые стабилизируют пузырьки газа. Белки препятствуют росту пузырьков над поверхностью жидкости и этот процесс помогает создавать пенную шапку в стакане пива.

Вопреки мифу, при разгерметизации банки пузырьки не спешат лавинообразно перемещаться вверх, образуя пену. Таким образом, метод постукивания не работает, а единственный способ избежать потерь пива — не открывать его сразу, если банка подвергалась тряске, а дать ей постоять на неподвижной поверхности. Впрочем, постукивание пальцем может оказаться эффективным для других газированных напитков, не содержащих протеины.