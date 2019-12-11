Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт
Происшествия
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Общество
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Пока вы спали: как Лавров "прогибал" Помпео
Политика

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б»
Фото: Минобороны РФ
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М стартовала с космодрома Плесецк, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее источник сообщил, что резервный навигационный спутник ГЛОНАСС-М планируется запустить с космодрома Плесецк в феврале 2020 года для замены отказавшего на орбите аппарата.
Уточняется, что запущенный в 2010 году спутник отказал в ноябре, переработав расчётный срок службы.
Данную информацию в госкорпорации «Роскосмос» отказались комментировать.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
RT на русском: последние новости
На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет На американском сегменте МКС снова вышел из строя туалет Google назвал самые популярные поисковые запросы в России Google назвал самые популярные поисковые запросы в России Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту 
Теги:
Наука и техника , Министерство обороны , Роскосмос , РИА Новости , Плесецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предотвращен теракт
В России предотвращен теракт 170
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Скончалась автор легендарной радиопередачи
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки 12
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео
Пока вы спали: как Лавров «прогибал» Помпео 202
России предсказали генеральное морское сражение
России предсказали генеральное морское сражение 158
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
01:28
Опубликовано видео пожара на заводе в Екатеринбурге
Происшествия
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
03:11
Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки
Криминал Статьи
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение