Опубликовано видео небесной вспышки на Алтае

Необычное явление попало в объектив камер видеорегистраторов — вечернее небо внезапно озарила яркая вспышка. На кадрах видно, как на несколько секунд все вокруг освещается голубым светом. Очевидцами странного свечения стали жители Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Алейска и Горно-Алтайска. Как утверждают ученые, причиной небесного явления стало вхождение космического объекта в пределы земной атмосферы. По словам некоторых свидетелей, после вспышки они услышали громкий звук. Уфологи же не исключают вмешательства представителей внеземных цивилизаций.