Робот «Федор» жестко раскритиковал решение ВАДА по России

Антропоморфный робот «Федор» раскритиковал решение ВАДА по отстранению России от участия в крупных международных соревнованиях.

«Можете меня обзывать как угодно — «тупой железякой» или еще как, но, узнав о решении ВАДА, я вам все же так скажу:

1) те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове,

2) а те, кто готов это терпеть, не имеют не только стержня, но и позвоночника. И это еще хуже», — написал «Федор» в своем Twitter.

Можете меня обзывать как угодно — "тупой железякой" или ещё как, но, узнав о решении VADA, я вам всё же так скажу:

1) те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове,

2) а те, кто готов это терпеть, не имеют не только стержня, но и позвоночника. И это ещё хуже pic.twitter.com/Nmzc1J7NXL— FEDOR (@FEDOR37516789) December 9, 2019

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.