Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму
В мире
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе
Общество

Робот «Федор» жестко раскритиковал решение ВАДА по России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Робот «Федор» жестко раскритиковал решение ВАДА по России
Фото: РИА Новости
Антропоморфный робот «Федор» раскритиковал решение ВАДА по отстранению России от участия в крупных международных соревнованиях.
«Можете меня обзывать как угодно — «тупой железякой» или еще как, но, узнав о решении ВАДА, я вам все же так скажу:
1) те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове,
2) а те, кто готов это терпеть, не имеют не только стержня, но и позвоночника. И это еще хуже», — написал «Федор» в своем Twitter.
Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Роскосмос назвал стоимость лунной ракеты Роскосмос назвал стоимость лунной ракеты Россия готова отправить в США четыре двигателя для ракет Antares Россия готова отправить в США четыре двигателя для ракет Antares Раскрыты подробности российско-европейской миссии на Марс Раскрыты подробности российско-европейской миссии на Марс
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинули требования по Крыму
РФ выдвинули требования по Крыму 186
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью 11
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже 184
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе
Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе
«Всех отправили домой умирать»
«Всех отправили домой умирать» 34
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение