«Лаборатория Касперского» выпустит защищенный смартфон

«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон

«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон. Устройство ориентировано на корпоративный сектор, рассказал «Коммерсанту» руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов.

Специалист заявил, что смартфон на базе KasperskyOS может быть интересен корпорациям и бизнесу. По его словам, готовому продукту не нужны будут дополнительные средства безопасности.

«Стоимость атаки на устройство, где стоит система, должна быть больше, чем причиненный ущерб», — заметил Сизов.

Представитель компании уточнил, что речь идет о собственной операционной системе, а не об очередной «реинкарнации Android Linux».

«Лаборатория Касперского» полагает, что непосредственно широкому потребителю такой гаджет не будет особо интересен. В данный момент компания ведет переговоры с производителями чипсетов и вендоров, изучает бизнес-модели. О том, будет ли «Лаборатория Касперского» производить собственный смартфон, компания расскажет в конце 2020 года.