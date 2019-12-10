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«Лаборатория Касперского» выпустит смартфон 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
«Лаборатория Касперского» выпустит защищенный смартфон
Фото: РИА Новости
«Лаборатория Касперского» объявила о планах выпустить защищенный смартфон. Устройство ориентировано на корпоративный сектор, рассказал «Коммерсанту» руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS Григорий Сизов.
Специалист заявил, что смартфон на базе KasperskyOS может быть интересен корпорациям и бизнесу. По его словам, готовому продукту не нужны будут дополнительные средства безопасности.
«Стоимость атаки на устройство, где стоит система, должна быть больше, чем причиненный ущерб», — заметил Сизов.
Представитель компании уточнил, что речь идет о собственной операционной системе, а не об очередной «реинкарнации Android Linux».
«Лаборатория Касперского» полагает, что непосредственно широкому потребителю такой гаджет не будет особо интересен. В данный момент компания ведет переговоры с производителями чипсетов и вендоров, изучает бизнес-модели. О том, будет ли «Лаборатория Касперского» производить собственный смартфон, компания расскажет в конце 2020 года.
6 декабря издание CNews передавало, что проект защищенного телефона «Тайгафон» был признан провальным и закрыт. Девайсом занималась компания Infowatch, которая принадлежит соосновательнице «Лаборатории Касперского» Наталье Касперской. Рассчитанное на госслужащих устройство требовало масштабных инвестиций и не стало популярным из-за слабых технических характеристик.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Наталья Касперская , Лаборатория Касперского
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