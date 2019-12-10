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Наука и техника

«Роскосмос» предложил два варианта ракеты для полета на Луну 

РИА Новости 1 час назад
«Роскосмос» предложил варианты ракеты для полета на Луну
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса внесены на утверждение правительства, рассказал РИА Новости генеральный директор организации "Агат" Дмитрий Чиркин.
"На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. Минимальная планка 700 миллиардов, максимальная — чуть более одного триллиона", — сказал Чиркин.
Организация "Агат" — отраслевой финансовый институт "Роскосмоса", осуществляющий экономическую экспертизу проектов ракетно-космической отрасли. Ранее институт установил, что на создание сверхтяжелой ракеты необходимо минимум 700 миллиардов рублей.
Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая — более мощная — 140 тонн и 33 тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны. До решения о создании сверхтяжелой ракеты освоение Луны планировалось проводить с помощью нескольких запусков тяжелых ракет "Ангара", собирая необходимые модули на околоземной орбите и затем доставляя их к Луне.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент Владимир Путин подписал в начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость последующих ракет не называлась. Однако в свое время из-за дороговизны было прекращено производство американских ракет "Сатурн-5" и дальнейшая разработка советской ракеты Н-1, а также эксплуатация советской "Энергии".
Сейчас в разных странах разрабатывается третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России — "Енисей", в Китае — "Чанчжэн-9". Помимо этого, разработку такого аналогичного носителя ведет частная американская компания SpaceX.
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Теги:
Наука и техника , Юрий Борисов , Владимир Путин , Роскосмос , SpaceX , РИА Новости
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