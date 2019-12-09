OnePlus вернет дешевые флагманы

Производитель смартфонов OnePlus возродит линейку доступных смартфонов. О скором выходе нового девайса серии сообщает портал 91mobiles.

Концепт-дизайнер OnLeaks, специализирующийся на утечках в мобильной индустрии, считает, что аппарат получит схожий с будущим устройством Samsung Galaxy A91 дизайн. Девайс выйдет с дисплеем диагональю до 6,5 дюйма, имеющим отверстие под селфи-камеру, и двойной камерой на задней панели. Объективы и сенсоры будут вписаны в вертикально ориентированный прямоугольный блок. Судя по рендерам устройства, камера заметно выступает из корпуса.

Инсайдеры предполагают, что недорогой аппарат выйдет с названием OnePlus 8 Lite. Как и премиальные модели бренда, девайс получит OLED-дисплей, в который будет встроен дактилоскопический сенсор. Презентация нового смартфона состоится в первой половине 2020 года.

OnePlus X, последний доступный смартфон китайской компании, был презентован в 2015 году. После его релиза вендор заявил, что выходит из сегмента аппаратов среднего класса и намерен выпускать только флагманские модели. С ориентацией на более искушенного потребителя выросла и средняя стоимость девайсов компании, например, актуальный флагман OnePlus 7T Pro продается в США от 599 долларов.