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OnePlus вернет дешевые флагманы 

Lenta.ru 44 минуты назад
OnePlus вернет дешевые флагманы
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Производитель смартфонов OnePlus возродит линейку доступных смартфонов. О скором выходе нового девайса серии сообщает портал 91mobiles.
Концепт-дизайнер OnLeaks, специализирующийся на утечках в мобильной индустрии, считает, что аппарат получит схожий с будущим устройством Samsung Galaxy A91 дизайн. Девайс выйдет с дисплеем диагональю до 6,5 дюйма, имеющим отверстие под селфи-камеру, и двойной камерой на задней панели. Объективы и сенсоры будут вписаны в вертикально ориентированный прямоугольный блок. Судя по рендерам устройства, камера заметно выступает из корпуса.
Инсайдеры предполагают, что недорогой аппарат выйдет с названием OnePlus 8 Lite. Как и премиальные модели бренда, девайс получит OLED-дисплей, в который будет встроен дактилоскопический сенсор. Презентация нового смартфона состоится в первой половине 2020 года.
OnePlus X, последний доступный смартфон китайской компании, был презентован в 2015 году. После его релиза вендор заявил, что выходит из сегмента аппаратов среднего класса и намерен выпускать только флагманские модели. С ориентацией на более искушенного потребителя выросла и средняя стоимость девайсов компании, например, актуальный флагман OnePlus 7T Pro продается в США от 599 долларов.
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Теги:
Наука и техника
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