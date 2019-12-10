Раскрыта тайна подледного океана на спутнике Сатурна

Ученые Университета Калифорнии в США выяснили тайну возникновения трещин в южном полушарии Энцелада, спутника Сатурна, который имеет подледный океан. Эти загадочные разломы присутствуют главным образом только на южном полюсе луны и содержат жидкую воду, которая почему-то не замерзает. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи использовали численное моделирование, чтобы определить природу сил, действующих на ледяную оболочку Энцелада. Известно, что гравитация Сатурна вызывает приливные силы, способствующие нагреванию и охлаждению луны. Наибольшее воздействие они оказывают на полюса, поскольку вода под ледяной коркой расширяется в объеме, оказывая давление на лед.

Температура у поверхности Энцелада составляет примерно минус 200 градусов Цельсия, поэтому следует ожидать, что трещины должны быстро замерзать. Однако на южном полюсе трещины остаются открытыми и доходят до жидкого океана. Ученые считают, что вода в трещинах нагревается приливными силами, что предотвращает замерзание. При этом сброс напряжения на южном полюсе предотвращает образование трещин на северном полюсе.

Астрономы также предложили механизм образования параллельных трещин. Вода в разломе рано или поздно замерзает и утяжеляет края, заставляя ледяной покров изгибаться, пока в нескольких десятках километров не возникнет новая трещина.