Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Политика
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Политика
"Жестко расходятся позиции": Вышинский об Украине
"Жестко расходятся позиции": Вышинский об Украине
Политика
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Общество

Раскрыта тайна подледного океана на спутнике Сатурна 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Ученые Университета Калифорнии в США выяснили тайну возникновения трещин в южном полушарии Энцелада, спутника Сатурна, который имеет подледный океан. Эти загадочные разломы присутствуют главным образом только на южном полюсе луны и содержат жидкую воду, которая почему-то не замерзает. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи использовали численное моделирование, чтобы определить природу сил, действующих на ледяную оболочку Энцелада. Известно, что гравитация Сатурна вызывает приливные силы, способствующие нагреванию и охлаждению луны. Наибольшее воздействие они оказывают на полюса, поскольку вода под ледяной коркой расширяется в объеме, оказывая давление на лед.
Температура у поверхности Энцелада составляет примерно минус 200 градусов Цельсия, поэтому следует ожидать, что трещины должны быстро замерзать. Однако на южном полюсе трещины остаются открытыми и доходят до жидкого океана. Ученые считают, что вода в трещинах нагревается приливными силами, что предотвращает замерзание. При этом сброс напряжения на южном полюсе предотвращает образование трещин на северном полюсе.
Астрономы также предложили механизм образования параллельных трещин. Вода в разломе рано или поздно замерзает и утяжеляет края, заставляя ледяной покров изгибаться, пока в нескольких десятках километров не возникнет новая трещина.
Последние новости
«Нормандский саммит» начался с конфуза «Нормандский саммит» начался с конфуза Китай взял пример с США и ударил по Microsoft Китай взял пример с США и ударил по Microsoft Российские тюремщики избили заключенного до смерти Российские тюремщики избили заключенного до смерти
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Видео , Технологии , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам хотят расширить право на самооборону
Россиянам хотят расширить право на самооборону 10
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским 391
«Жестко расходятся позиции»: Вышинский об Украине
«Жестко расходятся позиции»: Вышинский об Украине 1
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина 37
«Обладает изысканными манерами»: Путина охарактеризовали
«Обладает изысканными манерами»: Путина охарактеризовали 3
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение