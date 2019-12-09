Обнаружена связь между алкоголем и раком

Ежедневное употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает вероятность развития рака, заявили ученые.

Как сообщает РИА «Новости», группа ученых из США и Японии проанализировали данные о 63200 пациентов с онкологическими заболеваниями и 63200 здоровых добровольцах. Участники исследования рассказали, сколько спиртного они употребляют ежедневно и на протяжении какого срока.

Выяснилось, что употребление алкоголя даже в малых дозах повышает риск развития рака. К примеру, один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.

Ученые считают, что страны мира должны начать просветительскую работу, чтобы о вреде алкоголя для здоровья узнали как можно больше людей.