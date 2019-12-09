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Обнаружена связь между алкоголем и раком 

Рамблер 58 минут назад
Обнаружена связь между алкоголем и раком
Фото: depositphotos.com
Ежедневное употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает вероятность развития рака, заявили ученые.
Как сообщает РИА «Новости», группа ученых из США и Японии проанализировали данные о 63200 пациентов с онкологическими заболеваниями и 63200 здоровых добровольцах. Участники исследования рассказали, сколько спиртного они употребляют ежедневно и на протяжении какого срока.
Выяснилось, что употребление алкоголя даже в малых дозах повышает риск развития рака. К примеру, один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.
Ученые считают, что страны мира должны начать просветительскую работу, чтобы о вреде алкоголя для здоровья узнали как можно больше людей.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника
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