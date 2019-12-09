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Зачем Instagram на самом деле скрыл лайки 

Рамблер + ещё 1 23 минуты назад
Зачем Instagram на самом деле скрыл лайки
Фото: РИА Новости
Бывшие сотрудники Instagram рассказали о скрытой мотивации соцсети в нововведении со скрытыми «лайками», пишет Life.ru.
Три бывших сотрудника в интервью CNBC предположили, что за отменой «лайков» стоит не только желание отменить соревнование в популярности между пользователями и защитить их от буллинга.
По их мнению, отмена «лайков» позволит пользователям чувствовать себя уверенней и публиковать больше фото и видео. Соответственно, они будут проводить больше времени в соцсети, и им можно будет показать больше рекламы.
Ранее исполнительный директор Instagram заявлял, что отмена «лайков» должна повлиять на поведение пользователей и увеличить число постов.
Ранее Instagram объявил о тестовом отключении «лайков» во всем мире. Пользователи, попавшие в тестовую категорию, больше не смогут видеть количество «лайков» у других пользователей.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника
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