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Google улучшил поисковую систему для России 

News.ru + ещё 4 13 часов назад
Google улучшил поисковую систему для России
Фото: globallookpress.com
Компания Google объявила о появлении технологии BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) в российской версии поисковика. Она позволят системе лучше понимать контекст и показывать соответствующие результаты.
В последнее время благодаря технологиям машинного обучения наши исследователи достигли больших успехов в области понимания языка, и мы стали намного лучше обрабатывать запросы. Это крупнейший прорыв за последние пять лет и один из самых грандиозных успехов за всю историю Google Поиска, — рассказал вице-президент Google Поиска Панду Найак.
На примере запроса «Памятник строителям коммунизма у Цимлянского водохранилища» Найак заметил, что раньше технологии Поиска ориентировались на ключевые слова и выдавали, например, страницу Цимлянской ГЭС на Википедии. Теперь BERT помогает выстроить выдачу таким образом, чтобы пользователь получил информацию именно о монументе.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google опубликовала список самых популярных видео 2019 года в России. Наиболее востребованным роликом у россиян оказалась пародия Сыендука на мультсериал «Фиксики», названная «Чинилы и большой секрет».
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Теги:
Наука и техника , Интернет , Google
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