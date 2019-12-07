Найдены различия в восприятии текста на разных языках

Ученые выяснили различия в восприятии текста на русском и английском языках

Существование универсальности в языке было и остается ключевой проблемой в психологии и лингвистике, поскольку понимание универсалий имеет решающее значение для развития моделей восприятия информации. Для более глубокого изучения языковой универсальности ученые Университета Лобачевского провели исследование движений глаз при чтении текстов на разных языках.

Исследование направлено на изучение универсальных и специфичных к определенному языку эффектов движений глаз при чтении текстов. Для этого сопоставлялись движения глаз при чтении русских текстов русскоязычными студентами с движениями глаз при чтении английских текстов англоязычными студентами. Полученные учеными результаты были представлены в качестве постерного доклада на 21-й Международной конференции по нейроинформатике.

В качестве единицы анализа было выбрано предложение. Анализировались и сопоставлялись показатели, отражающие глобальные свойства движений глаз при чтении. Стоит отметить, что исследованные тексты представляли собой переводную версию исходных английских текстов.

Для проведения исследования была задействована технология айтрекинга. Айтрекинг — это процесс определения координат взора, т.е. точки пересечения оптической оси глазного яблока и плоскости наблюдаемого объекта или экрана, на котором предъявляется некоторый визуальный стимул.

Как отмечает один из авторов исследования, доцент кафедры психофизиологии факультета социальных наук Университета Лобачевского Валерия Демарева, учёные проверяли свою гипотезу, в которой «плотность», т.е. информационная нагрузка слов языка, является универсальным параметром, который предопределяет движения глаз при чтении на этом языке. Поскольку слова в русском языке длиннее, чем в английском, то информационная плотность слов в последнем, английском, должна быть больше. Следовательно, количество фиксаций (остановок взгляда в точке) и амплитуда саккад (длина глазных движений) будет больше, а длительность фиксаций будет меньше при чтении эквивалентных текстов на русском, чем на английском языке.

Учёными было обнаружено, что при чтении эквивалентных текстов русскоязычными студентами наблюдается более длительное общее время чтения предложений, меньшее количество фиксаций, менее амплитудные правосторонние саккады и менее длительные фиксации, чем при чтении английских текстов англоязычными студентами.

«Таким образом, результаты исследования подтверждают выдвинутое предположение о меньшей длительности фиксаций, но противоречат гипотезе о более амплитудных саккадах и большем количестве фиксаций в менее информационно плотном русском языке по сравнению с английским. Можно полагать, что на движения глаз в данном исследовании оказали влияние иные специфические особенности русского языка (помимо плотности). Следовательно, языковая плотность не является универсальным фактором, влияющим на движения глаз при чтении», — констатирует Валерия Демарева.

Полученные результаты о языковых универсалиях и специфических особенностях русского языка могут быть в дальнейшем использованы для оптимизации процесса обучения русскому языку как иностранному. Возможна разработка авторской методики, которая на основе показателей айтрекинга при чтении подберёт индивидуализированные упражнения для совершенствования языковых навыков.

Психофизиологические исследования эффекта плотности в русском и английском языке имеют важное значение для развития кросс-лингвистических моделей чтения и являются актуальными в настоящее время.