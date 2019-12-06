Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
В мире
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес
"Кинжалы" испугали Европу
"Кинжалы" испугали Европу
Армия
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Шоу-бизнес

Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью пива 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью пива
Фото: depositphotos.com
Специалисты напомнили, что длительность жизни, в основном увеличивает правильное питание и спорт. Злоупотребление алкоголем, наоборот, ухудшает здоровье и сокращает годы жизни.
Тем не менее, ученые из Амстердама открыли животворящие свойства пива. Эксперты нашли штамм дрожжей, который способен продлить человеку жизнь. Благодаря этому пиво, если пить его умеренно, можно считать здоровым напитком.
Пробиотики, которые содержит пиво, защищают от ожирения, старческого слабоумия и бессонницы. Их наличие обеспечивают штаммы пивных дрожжей, содержащиеся в некоторых сортах напитка. Также эти штаммы могут убивать вредные бактерии.
Эксперты напомнили, что слишком большое количество пива все равно вредит здоровью. Для извлечения пользы, употреблять напиток стоит не чаще раза в день, пишет «МедикФорум».
В конце ноября исследователи также рассказали, что вино снижает риск болезней сердца. В умеренных количествах красное может даже уменьшать воспаления.
Видео дня. Порноактрису обвинили в пропаганде нацизма
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Медведев высказался по поводу закрытия YouTube в России Медведев высказался по поводу закрытия YouTube в России Ученые выяснили, что хозяева не могут понять эмоции кошек Ученые выяснили, что хозяева не могут понять эмоции кошек Ученые предсказали голод по всей Земле Ученые предсказали голод по всей Земле
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Амстердам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз
Пока вы не уснули: рубль готовит россиянам неприятный сюрприз 190
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию 32
«Кинжалы» испугали Европу
«Кинжалы» испугали Европу 6
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя
Собчак объяснила, почему сменила сыну имя 6
Совет Европы принял решение по России
Совет Европы принял решение по России 346
Видео
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
01:10
Опубликовано видео дебоша в подмосковном автобусе
Происшествия
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
01:05
Ветлицкая вернулась в Испанию: что случилось?
Шоу-бизнес
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
00:38
«Изнасилование» Лободы вызвало скандал
Шоу-бизнес
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
02:38
«Я этого не вынесу»: Ветлицкая вернулась в Испанию
Шоу-бизнес Статьи