Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью пива

Специалисты напомнили, что длительность жизни, в основном увеличивает правильное питание и спорт. Злоупотребление алкоголем, наоборот, ухудшает здоровье и сокращает годы жизни.

Тем не менее, ученые из Амстердама открыли животворящие свойства пива. Эксперты нашли штамм дрожжей, который способен продлить человеку жизнь. Благодаря этому пиво, если пить его умеренно, можно считать здоровым напитком.

Пробиотики, которые содержит пиво, защищают от ожирения, старческого слабоумия и бессонницы. Их наличие обеспечивают штаммы пивных дрожжей, содержащиеся в некоторых сортах напитка. Также эти штаммы могут убивать вредные бактерии.

Эксперты напомнили, что слишком большое количество пива все равно вредит здоровью. Для извлечения пользы, употреблять напиток стоит не чаще раза в день, пишет «МедикФорум».

В конце ноября исследователи также рассказали, что вино снижает риск болезней сердца. В умеренных количествах красное может даже уменьшать воспаления.