Dragon произвёл успешную стыковку с МКС

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС

Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов — многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратура для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" — платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС — уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды — в 2014 и 2017 году — летавшая к МКС.