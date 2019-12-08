Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К посольству России в Минске вывели спецназ
К посольству России в Минске вывели спецназ
В мире
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина
Сенцова "обидели" в Берлине
Сенцова "обидели" в Берлине
В мире
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
В мире

Грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Dragon произвёл успешную стыковку с МКС
Фото: © NASA, архив
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.
С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на модуле Harmony и состыкован с ним. Захват корабля с помощью дистанционного манипулятора осуществил астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано, ему помогал астронавт NASA Эндрю Морган, а астронавт NASA Джессика Меир вела контроль за телеметрической информацией.
Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов — многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратура для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" — платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем вернется на Землю.
Нынешний полет корабля Dragon к МКС — уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды — в 2014 и 2017 году — летавшая к МКС.
В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.
Видео дня. Мэр Липецка объяснила почему ругалась матом на рабочих в парке
ТАСС: последние новости
"Морской старт" будет перебазирован на Дальний Восток в 2020 году "Морской старт" будет перебазирован на Дальний Восток в 2020 году Медведев: отключение России от SWIFT было бы "ударом под дых" Медведев: отключение России от SWIFT было бы "ударом под дых" В Бельгии родился белый носорог В Бельгии родился белый носорог
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Армия , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Европейское космическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К посольству России в Минске вывели спецназ
К посольству России в Минске вывели спецназ 144
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
В Киеве сотни людей вышли на Майдан 834
Сенцова «обидели» в Берлине
Сенцова «обидели» в Берлине 69
Российской дипмиссии в Минске передали петицию
Российской дипмиссии в Минске передали петицию 17
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии 84
Видео
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
00:31
В Киеве сотни людей вышли на Майдан
Украина В мире
Сенцова «обидели» в Берлине
03:19
Сенцова «обидели» в Берлине
В мире
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
00:42
«Хотел сделать подарок»: подробности ДТП с сыном Валерии
Шоу-бизнес
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
01:20
Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Политика Другое
К посольству России в Минске вывели спецназ
01:14
К посольству России в Минске вывели спецназ
В мире
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
01:14
Белорусы продолжили протест против интеграции с Россией
СНГ В мире
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
01:20
«Проснулся»: Кравчук поспорил с Жириновским
Политика Украина
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
03:16
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Армия Оружие
Москвичам пообещали осень в декабре
01:20
Москвичам пообещали осень в декабре
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение