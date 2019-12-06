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Общество

В российские села проведут интернет 

Lenta.ru 40 минут назад
В российские села проведут интернет
Фото: РИА Новости
Жители сельских населенных пунктов Псковской области, в том числе расположенных в отдаленных территориях региона, смогут получить доступ к интернету за счет подключения к сети районных учреждений здравоохранения и культуры. Работы проводятся по нацпроекту «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
«По проекту закона о связи, который будет принят в ближайшее время, если в населенном пункте появляется распределительная коробка, провайдер уже не имеет права отказать физическим и юридическим лицам в подключении к этим коммуникациям», — уточнил руководитель регионального управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.
Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.
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Теги:
Наука и техника , Общество , Денис Матвеев , Псковская Область
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