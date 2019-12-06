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Американский скафандр повторно «протек» в открытом в космосе 

ТК «Звезда» + ещё 3 5 часов назад
Американский скафандр повторно «протек» в открытом в космосе
Фото: pixabay
В месте соединения системы охлаждения и вентиляции нашли небольшое количество жидкости.
Около десяти миллилитров воды было обнаружено в скафандре американского производства после выхода в открытый космос астронавта Европейского космического агентства Луки Пармитано.
Жидкость найдена в месте соединения системы охлаждения и вентиляции.
В NASA сообщили, что, скорее всего, поврежденную деталь получится заменить той, которая есть в запасе на борту. На следующий выход этот инцидент повлиять не должен, сообщают РИА Новости.
Случай с прохудившимся американским скафандром является уже вторым — менее месяца назад небольшое количество жидкости после шестичасового пребывания в открытом космосе было обнаружено в снаряжении астронавта Эндрю Моргана.
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Теги:
Наука и техника , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Европейское космическое агентство , NASA , РИА Новости
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