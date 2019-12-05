Астроном рассказал, какие звезды россияне смогут увидеть в новогоднюю ночь

Яркое праздничное освещение Москвы и других городов России не помешает любителям астрономии следить за планетами и видеть все самые яркие и крупные звезды зимнего неба, не уступающие в яркости самой тусклой звезде "ковша" Большой Медведицы. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист Государственного астрономического института МГУ, астрофизик Дмитрий Колесников.

"В новогоднюю ночь, непосредственно после захода Солнца, на юго-западе будет видна Венера, а также Луна. Она будет похожа на достаточно узкий серп. На юге можно будет увидеть созвездия Пегаса и Андромеды, а другие яркие объекты станут видны только ближе к полуночи. Самые яркие 200-300 звезд можно будет спокойно увидеть в последнюю ночь года и в наиболее ярко освещенных городах России", — отметил ученый.

В частности, как отметил Колесников, жители средней полосы России смогут увидеть не только Сириус, самую яркую звезду небосвода, но и многие другие объекты, соседствующие с ней, в том числе знаменитую туманность Ориона, самый крупный и активный "звездный роддом" в ближайших окрестностях Солнечной системы, а также Альдебаран и ряд близлежащих галактик.

"Любые объекты на ночном небе, чья яркость составляет до трех звездных величин, можно будет увидеть невооруженным глазом, если смотреть на них из парка или других слабо освещенных уголков города, куда не попадают прямые лучи городских фонарей. К примеру, в хорошую погоду я хорошо вижу шесть из семи звезд "ковша" Большой Медведицы, кроме светила, соединяющего сам ковш и его "ручку". Его яркость как раз составляет три звездных величины и эту звезду иногда не видно при неудачных условиях наблюдений", — отметил астроном.

По словам Колесникова, любителям космоса лучше вести наблюдения, направив свой взор, бинокль или телескоп в сторону юга. Это связано с тем, что все звезды, туманности и другие объекты ночного неба становятся наиболее заметными в тот момент, когда они достигают максимальной высоты над горизонтом, на которой наблюдениям меньше всего мешает атмосфера и порождаемые ей помехи и искажения картинки.

В силу географического положения России и направленности оси Земли, звезды достигают максимальной высоты над горизонтом ровно в тот момент времени, когда они находятся на юге. В это время, как объяснил астроном, они достигают так называемой астрономической кульминации — они пересекают небесный меридиан, проекцию земного меридиана на небесную сферу. После достижения кульминации их высота над горизонтом начинает постепенно снижаться, что делает их менее заметными для глаза и инструментов наблюдателей.