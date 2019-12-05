На орбите вокруг белого карлика нашли планету

С помощью Very Large Telescope астрономы впервые обнаружили свидетельства существования гигантской планеты на орбите белого карлика. Статья исследователей была опубликована в журнале Nature.

До сих пор исследователям не удавалось обнаружить планеты вокруг таких звезд, как белые карлики из-за небольшого количества света, который они излучают. В новой работе астрономы проанализировали более семи тысяч белых карликов и обнаружили, что один из них отличается от всех остальных. Анализируя спектры света от звезды WDJ0914+1914, ученые обнаружили следы химических элементов, которые никогда раньше не наблюдались для белых карликов.

Чтобы получить лучшее представление о свойствах этой необычной звезды, команда астрономов из Чили, Великобритании и Германии проанализировала ее с помощью инструмента VLT X-shooter. Эти наблюдения подтвердили наличие водорода, кислорода и серы в спектрах белого карлика.

Изучив полученные данные, ученые обнаружили, что эти элементы находятся в диске газа вокруг белого карлика, а не исходили от самой звезды. Астрономам потребовалось несколько недель, чтобы подтвердить, что эти сигналы исходят от гигантской планеты, вращающейся вокруг белого карлика.

Обнаруженные количества водорода, кислорода и серы аналогичны тем, что обнаружены в глубоких атмосферных слоях ледяных планет-гигантов, таких как Нептун и Уран. Если бы такая планета вращалась близко к горячему белому карлику, то ультрафиолетовое излучение звезды «сорвало» бы ее внешние слои, и часть этого очищенного газа закрутилась бы в диск. Этот диск астрономы и зафиксировали вокруг звезды WDJ0914+1914.