Искусственный рыбный фарш начнут продавать в России

Искусственный фарш из мяса выращенной в инкубаторах осетрины будут продавать в России . У мальков рыб с помощью биопсии будут брать биоматериал для выращивания мяса.

Именно в мышцах у мальков есть большое количество стволовых клеток, необходимых для производства искусственного фарша. После выделения клеток их поместят в специальный реактор, будут обеспечивать питательными веществами и поддерживать необходимую температуру, пишут «Известия».

Первые образцы такого фарша уже получены, сейчас технологи работают над поиском оптимальных условий, которые позволят ускорить рост фарша. В итоге должен получиться продукт, близкий по вкусу к натуральному мясу.

На рынке, если ничто не помешает планам, такой фарш появится через три-четыре года. К 2026 году его стоимость должна будет снизиться, чтобы конкурировать с аналогичной продукцией.