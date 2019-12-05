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Искусственный рыбный фарш начнут продавать в России 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Искусственный рыбный фарш начнут продавать в России
Фото: globallookpress.com
Искусственный фарш из мяса выращенной в инкубаторах осетрины будут продавать в России. У мальков рыб с помощью биопсии будут брать биоматериал для выращивания мяса.
Именно в мышцах у мальков есть большое количество стволовых клеток, необходимых для производства искусственного фарша. После выделения клеток их поместят в специальный реактор, будут обеспечивать питательными веществами и поддерживать необходимую температуру, пишут «Известия».
Первые образцы такого фарша уже получены, сейчас технологи работают над поиском оптимальных условий, которые позволят ускорить рост фарша. В итоге должен получиться продукт, близкий по вкусу к натуральному мясу.
На рынке, если ничто не помешает планам, такой фарш появится через три-четыре года. К 2026 году его стоимость должна будет снизиться, чтобы конкурировать с аналогичной продукцией.
Ранее News.ru сообщал, что специалисты Роскачества проверили 17 наиболее популярных марок фарша, однако только одна продукция оказалась достойного качества. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, что в мясные полуфабрикаты специально добавляют антибиотики, так как там вырабатываются бактерии ботулизма, которые могут привести к летальному исходу.
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Комментарии 1 
Теги:
Наука и техника , Наука , Павел Шапкин , газета "Известия"
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