The Hill (США): Россия потеряет статус космической державы после запуска программы частных полетов НАСА

The Hill (США) радуется, что впервые с 2011 года американцы смогут попадать в космос с территории США. И делает странный вывод: именно это событие, с его точки зрения, обозначит конец НАСА надеется, что программа американских частных космических полетов начнет работать летом 2020 года. Авторрадуется, что впервые с 2011 года американцы смогут попадать в космос с территории США. И делает странный вывод: именно это событие, с его точки зрения, обозначит конец России как космической державы.

Согласно недавнему докладу Генерального инспектора НАСА, похоже, что, за исключением каких-либо непредвиденных событий, программа НАСА Commercial Crew начнет свою работу уже летом 2020. Это событие, помимо прочего, ознаменует начало конца для России как космической державы.

Предполагалось, что космические корабли CST-100 Starliner ( Boeing ) и Dragon 2 ( SpaceX ) начнут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно в 2017 году. Технические недоработки и другие проблемы привели к задержке Commercial Crew Program на три года.

Кроме этого, задержки могут привести к временному сокращению численности экипажа МКС с сопутствующим замедлением научных исследований и разработок орбитальной лаборатории. Управление главного инспектора НАСА рекомендует НАСА оплатить дополнительные полеты спускаемого аппарата «Союз», чтобы восполнить пробел. Космическое агентство будет вынуждено использовать деньги, выделенные на развитие других сфер, если только Конгресс США не сможет покрыть расходы.

Хорошая новость: в скором времени американцы будут совершать полеты на американских космических аппаратах с территории США впервые с 2011 года. Слишком долгая зависимость американских и других космонавтов от России наконец-то подходит к концу. Как оказалось, перемены произойдут не слишком быстро.

Два инцидента, произошедших год назад, иллюстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе. Сначала на космическом корабле «Союз», пристыкованном к МКС, после доставки нового экипажа была обнаружена утечка. Видимо, причиной стала дыра, пробуренная в перегородке космического корабля. Затем запуск корабля «Союз» был прерван из-за неисправности датчика.

«Союз» успешно летает с 1960-х годов и считается надежным. Но если контроль качества и коррупция начинают его компрометировать, значит, Америке нужны свои коммерческие космические полеты, и чем раньше, тем лучше.

России будет не хватать около 85 миллионов долларов, потраченных НАСА на полеты на кораблях «Союз» — эта сумма будет выплачена в 2020 году, поскольку космическое агентство ожидает прибытия транспортных средств на реализацию программы Commercial Crew. Российская экономика, чрезмерно зависимая от нефти и газа и страдающая от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вливать рубли, необходимые для компенсации разницы. Президент России Владимир Путин тратит слишком много денег на имперские авантюры в Сирии и Украине, чтобы вложить хоть сколько-то средств в поддержку российской космической программы. Сможет ли Россия выдержать независимую деятельность в космосе, остается под вопросом.

Если НАСА будет финансировать не российские фирмы, занимающиеся космическими путешествиями, а американские, это позволит создать частный сектор космических полетов. Возможность доставлять людей на низкую околоземную орбиту и обратно будет иметь решающее значение для развития частных космических станций, как это предусмотрено компаниями «Bigelow» и «Axiom». Коммерческие космические станции будут со временем дополнять, а затем заменять МКС.

Каждый полет на МКС экипаж Dragon и Starliner будет иметь дополнительное место, которое сможет приобрести частное лицо для кратковременного пребывания в орбитальной космической лаборатории. Ранее несколько хорошо обеспеченных авантюристов вроде Ричарда Гэрриота и Ануше Ансари организовывали частные полеты на МКС, используя «Союз». Будущие космические путешественники будут летать на американских космических кораблях к МКС, а затем и на частные космические станции. НАСА заинтересовано в покупке нескольких из этих дополнительных мест для собственного использования.

И у SpaceX, и у Boeing есть несколько задач, которые необходимо решить, прежде чем их космический корабль будет сертифицирован НАСА, чтобы начать перевозить астронавтов на МКС и обратно. Будущее космических кораблей, которые могут перевозить не только грузы, но космических туристов, наконец-то приближается.