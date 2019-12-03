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Первая межзвездная комета пролетит максимально близко к Земле в конце декабря 

Газета.Ru 5 часов назад
Комета пролетит максимально близко к Земле
Фото: РИА Новости
Первая межзвездная комета 2I/Borisov, которую в августе этого года открыл крымский астроном Геннадий Борисов, в конце декабря приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Об этом сообщает Universe Today.
Комета размером около 1,6 км движется по орбите вокруг Солнца со скоростью около 30 км/с. Это второй в истории наблюдений космический объект, который прилетел в Солнечную систему из других звездных систем. Первым был межзвездный астероид 1I/Оумуамуа, который засекли в 2017 году.
8 декабря она пройдет на максимально близком расстоянии от Солнца, а в конце месяца объект максимально приблизится к Земле. Он пролетит около Земли на расстоянии около 300 млн км. Это примерно вдвое больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Комету можно будет увидеть даже в любительский телескоп.
Снимки 2I/Borisov, которые получили астрономы, позволили вычислить приблизительную длину хвоста кометы — она составила около 160 тысяч километров, то есть в 12 раз больше диаметра Земли.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Геннадий Борисов
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